Gravina: «Playoff? Ad oggi non vedo le condizioni. Dobbiamo ringraziare Mancini» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato a Pescara a margine di un evento su Gabriele D’Annunzio Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato a Pescara a margine di un evento su Gabriele D’Annunzio. Queste le sue dichiarazioni riportate dall’ANSA. Playoff – «I Playoff (chiesti dal presidente del Napoli De Laurentiis ndr) in serie A? In questo momento l’unica cosa certa è che quella che il campionato parte il 19 di settembre. Poi successivamente faremo delle valutazioni e delle riflessioni se questa pandemia dovesse avere una evoluzione negativa sotto tutti i punti di vista. oggi non mi sembra che ci siano queste condizioni». Mancini – «I complimenti dell’Olanda per il calcio totale ... Leggi su calcionews24

