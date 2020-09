Emma Marrone, insultata per foto con ‘un ragazzo nero’, ma è Kanye West: ‘Siete feccia’ (Di martedì 8 settembre 2020) Ci sono fake news che girano sui social che sono talmente assurde da sembrare una barzelletta, come quando una foto di Jessica Jones, protagonista dell’omonima serie tv (impersonata dall’attrice Krysten Ritter) veniva spacciata per la foto della sorella minore dell’onorevole Laura Boldrini. In questo caso è toccato ad Emma Marrone dover sbugiardare una notizia che circola su Twitter. Appare lei con un uomo di colore e la scritta “Emma offre la cena a un ragazzo nero dopo che quest’ultimo non ha abbastanza soldi per permettersi di mangiare“. Un bel gesto anche se procura una valanga di insulti alla cantante salentina “tutti quelli che mi stanno inondando di insulti sono la feccia di questo paese. Iniziamo a punire le parole o va bene ... Leggi su tvzap.kataweb

armani : Italian artist Emma Marrone wore Giorgio Armani to the Venice Film Festival. #ArmaniStars #Venezia77 @la_Biennale… - Adnkronos : Colleferro, #EmmaMarrone: 'Violenza cresce e si insidia piano' - repubblica : Emma Marrone, il post su Kanye West riceve insulti razzisti, lei risponde: 'È ora di punire le parole' - xfunnygirl : RT @Una_Gioia_Mai: Emma Marrone insultata perché in una foto è con Kanye West che da molti è stato scambiato per un immigrato. 1) siete raz… - MarcheGIORGIA : RT @IlContiAndrea: Senza parole. #EmmaMarrone travolta dagli insulti per la foto con “un ragazzo d colore che ha fame”. Lei sbotta: “È Kany… -