Dybala Juventus, “Tuttosport” conferma: rinnovo vicino, ecco le cifre (Di martedì 8 settembre 2020) Dybala Juventus – Futuro sempre più bianconero per Paulo Dybala. Il numero 10 bianconero ha il contratto in scadenza nel 2022 e Paratici da tempo sta provando a blindarlo. La volontà di entrambe le parti è quella di proseguire insieme. La Joya è stato un giocatore chiave per la conquista del nono scudetto consecutivo, non a caso è stato votato come MVP della Serie A. Tanti gol decisivi e prestazioni da leader vero che lo hanno incoronato come miglior giocatore del campionato. Adesso la questione rinnovo si fa interessante. Dybala Juventus, le ultimissime sul rinnovo della Joya Come riportano i colleghi di “Tuttosport”, i contatti tra chi cura gli interessi di Dybala e la dirigenza bianconera rimangono ... Leggi su juvedipendenza

tuttosport : #Juve e #Dybala, accordo vicino: ecco quanto guadagnerà - la_patrizia_ : @Fortuna94296772 @CampiMinati Prima le uscite necessarie, poi le altre. Dybala non è necessario cederlo, puó essere… - __________fra : Se la Juventus di Pirlo riuscirà a giocare alta e in pressione con l'obiettivo reale del recupero palla veloce io D… - TheMattDP10 : [NON SOLO SUAREZ???] | LA JUVENTUS HA SCELTO IL PROSSIMO COLPACCIO DI ME... - PeppeMur84 : RT @enzomarangio: #Higuain in uscita #Dybala verso il rinnovo #Suarez in entrata Tutto in 7 giorni. #Juventus -