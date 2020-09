Disservizi all’ufficio di Felitto: la Codacons diffida Poste Italiane (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDa diversi mesi, e precisamente sin dal ‘lockdown’, l’Ufficio postale di Felitto – unico ufficio esistente nel Comune – apre inspiegabilmente a giorni alterni. Ciò reca Disservizi notevoli per la cittadinanza, code, stress, carenze organizzative, difficoltà nei prelievi e nei depositi, nei servizi di Bancoposta, gravissimi Disservizi nella corrispondenza e così via. Il Codacons è intervenuto perché sono violati diritti fondamentali. “E’ questo un fatto gravissimo” spiega l’avvocato Pierluigi Morena, dell’ufficio legale dell’associazione, “perché va contro principi costituzionali, va in direzione contraria agli accordi Governo-Poste sulla garanzia dei servizi ... Leggi su anteprima24

