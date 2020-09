Caldoro replica ad Adl: “Ho già vinto il mio scudetto, spero possa riuscirci anche tu” (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Stefano Caldoro, candidato presidente del centrodestra alla Regione Campania, si scaglia contro Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli non aveva gradito un’intervista in cui Caldoro lo invitava a non “sostenere lo juventino De Luca. Piuttosto compri i giocatori”. Il numero uno azzurro ha risposto ieri su twitter ed oggi il leader del centrodestra ha replicato attraverso i propri canali social. “Caro” ADL, non hai resistito a fare lo “sborone” – come dite voi romani – entrando a gamba tesa nella campagna elettorale – esordisce Caldoro –. Tu invadi il campo della politica tifando per De Luca: è proprio vero che chi si somiglia si piglia. Io sono il tifoso di sempre (a differenza di voi due), ... Leggi su anteprima24

