Brucia ancora il Sannio, intervento ad Apollosa questa notte (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoApollosa – Brucia Monte Mauro. La zona interessata dalle fiamme è difficilmente raggiungibile anche per i mezzi dei Vigili del Fuoco e delle squadre antincendio e per questo si pensa all’intervento di un mezzo aereo per lo spegnimento delle fiamme. Un canadair dalle 8 di questa mattina è impegnato per lo spegnimento di un altro incendio stavolta scoppiato sul Monte Erbano a San Lorenzo Maggiore e dunque a questo potrebbe essere affiancato un altro mezzo per il rogo di Apollosa. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Brucia ancora Sperlonga brucia ancora: le fiamme colpiscono le montagne foto IlFaroOnline.it Uomo bruciato nella sua casa a Casale Monferrato, fermato il figlio

08 settembre 2020 La polizia di Casale Monferrato ha fermato il figlio di Paolo Beccuti, l'uomo di 61 anni trovato carbonizzato in una villetta della cittadina dell'Alessandrino. Da quanto si apprend ...

L’odio e l’«amore» di Trump

Sulle macerie fumanti di due irrisolte crisi internazionali, i Balcani con il nodo Serbia-Kosovo e il Medio Oriente con la tragedia della Palestina, Donald Trump in prossimità delle decisive e inquiet ...

