Boss In Incognito 2020: Max Giusti ci mette del suo ma il programma resta identico (Di mercoledì 9 settembre 2020) A distanza di due anni dall'ultima puntata inedita condotta da Gabriele Corsi, Boss in Incognito è tornato su Rai Due con una inedita sesta stagione ed un nuovo padrone di casa: l'attore Max Giusti. La prima puntata di questa nuova serie ha visto le telecamere del docu-reality catapultarsi nel mondo delle patatine in busta e dei vari reparti produttivi e commerciali della Crik Crok. La Boss dell'azienda – Francesca Ossani – si è camuffata da ex commessa di un negozio d'abbigliamento che ha perso il lavoro a causa del Coronavirus. Con questa scusa, il programma ha potuto registrare indisturbato in ogni angolo dell'azienda in quanto Giustificata dal riprendere questo esperimento sociale di "cambio lavoro".

