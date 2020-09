Banksy è Neil di Art attack? La scoperta del segreto che tutti aspettavano (Di martedì 8 settembre 2020) Proprio in questi giorni, una teoria sta impazzando sul web ed ha incuriosito davvero tutti. Vi ricordate Neil Buchanan di Art attack? Ecco, secondo questa teoria, Neil potrebbe essere Banksy, l’autore dei celebri murales “Balloon Girl” e “L’amore è nel cestino”. Svelata l’identità di Banksy? tutti da bambini abbiamo passato il nostro tempo cercando di riprodurre gli attacchi d’arte con un po’ di colla vinilica e un po’ di carta da cucina. Neil è diventato famoso proprio grazie a questo programma, riusciva a creare vere e proprie opere d’arte all’aria aperta con oggetti di uso quotidiano o con tecnologie multimediali. In questi giorni, l’artista si ... Leggi su velvetgossip

Buchanan, creatore del fortunato format tv Art Attack noto in Italia come «Neil il grande artista», ha pubblicato una nota sul suo sito ufficiale ...Dell’assurda teoria su Ginger Generation vi avevamo parlato proprio ieri, in questa occasione. Nelle scorse ore, su Twitter, si è fatto un gran parlare della possibilità che Neil Buchanan, celebre pre ...