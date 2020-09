Apre a Londra uno store interamente dedicato ai Rolling Stones (Di martedì 8 settembre 2020) Un flagship store interamente dedicato ai Rolling Stones, leggendario gruppo rock britannico, ha aperto su Carnaby Street a Londra. In vendita oggettistica e vestiti con il simbolo della linguaccia ispirata alla bocca di Mick Jagger e alla lingua della dea indiana Kali, ma non solo. Gli ideatori di "RS n.9 Carnaby", progettato dai Rolling Stones insieme alla società di merchandising Bravado, sperano così di rianimare un quartiere commerciale duramente colpito dalla pandemia. Leggi su ilfogliettone

giannettimarco : RT @Affaritaliani: Apre a Londra uno store interamente dedicato ai Rolling Stones - Affaritaliani : Apre a Londra uno store interamente dedicato ai Rolling Stones - LaStravaganza_ : RT @francofontana43: Londra. Si apre il processo per l’estradizione di Assange, il valoroso giornalista colpevole di aver svelato al mondo… - massimodiperna : @GFI65 @ugoarrigo @Loops40994697 @AlatiGiulio @cavendish945 @Renzo_Pisu @UGambini @JorioAntonio @aledeniz… - patty65g : RT @francofontana43: Londra. Si apre il processo per l’estradizione di Assange, il valoroso giornalista colpevole di aver svelato al mondo… -

Ultime Notizie dalla rete : Apre Londra

Il Sole 24 ORE

Presentato oggi a Venezia 77, Notturno di Gianfranco Rosi aggiunge Londra, Busan e Tokyo alle tappe del suo tour internazionale Dopo all’annuncio della presentazione al Festival di New York, quello di ...Nonostante la seconda ondata di coronavirus sia ormai arrivata, i paesi dell’Unione europea hanno deciso di non chiudere le frontiere e prevedere solo, in ordine sparso, controlli e tamponi all’ingres ...