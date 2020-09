Agnelli: “In due anni 4 miliardi in meno” (Di martedì 8 settembre 2020) Le dichiarazioni di Andrea Agnelli sugli effetti della pandemia sul mondo del calcio: “4 miliardi in meno in due anni”. ROMA – Andrea Agnelli da presidente della Eca si è soffermato sugli effetti della pandemia sul mondo del calcio. “Le stime – ha sottolineato il numero uno della Juventus riportato da La Gazzetta dello Sport – parlano di un crollo dei ricavi pari a 4 miliardi nei prossimi due anni. E, secondo la Fifa, il 90% di questa perdita sarà relativa ai soli club. In sostanza, circoleranno meno soldi. Ci sarà una discesa drammatica dell’Ebitda che si rivelerà o potenzialmente si potrebbe rivelare una crisi di cassa per la maggior parte dei club“. Agnelli: “Soddisfatti di aver ... Leggi su newsmondo

