US Open, Djokovic squalificato: l’accaduto ed il messaggio del serbo (Di lunedì 7 settembre 2020) Clamoroso agli US Open: Novak Djokovic è stato squalificato dal torneo per aver tirato una pallata contro un giudice. Le scuse del serbo Il torneo degli US Open perdono il protagonista più atteso nella maniera più inattesa: Novak Djokovic è stato squalificato dalla competizione. Il serbo era in campo contro lo spagnolo Carreno Busta e si trovava al primo set quando al termine del 11° game ha perso il servizio ed il self-control, scagliando una pallata che è finita per colpire la gola di un giudice di linea. Il gesto – seppur involontario a detta di Nole – è valso la squalifica dal torneo, con il numero 1 al mondo sconvolto dalla decisione (giusta) degli arbitri. Già alle prese con i ... Leggi su zon

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ? Us Open, squalificato Novak Djokovic Ha colpito con una pallata un giudice di linea ? #SkySport… - Eurosport_IT : Finisce qui lo US Open di Novak Djokovic ??? Nole viene squalificato dopo aver colpito con una pallata la giudice d… - Eurosport_IT : INCREDIBILE ALLO US OPEN ?? Novak Djokovic viene squalificato dopo aver colpito con una pallata la giudice di linea… - C_Randieri : Agenzia_Ansa '#UsOpen 'pallata' al giudice, #Djokovic squalificato FOTO e VIDEO #tennis #ANSA… - StaySafe971 : RT @Eurosport_IT: Finisce qui lo US Open di Novak Djokovic ??? Nole viene squalificato dopo aver colpito con una pallata la giudice di line… -

Ultime Notizie dalla rete : Open Djokovic Djokovic squalificato dagli US Open, ha colpito con la pallina un giudice di linea Sport Fanpage us open djokovic squalificato

Novak Djokovic, il campione di tennis serbo è stato squalificato dall’US Open dopo essere stato dato per favorito alla finale. Il tennista che ha incontrato in finale lo spagnolo Pablo Carreno Busta s ...

Djokovic colpisce giudice di linea: fuori dagli Us Open. Poi le scuse

Clamorosa eliminazione di Novak Djokovic agli Us Open: il favorito del torneo è stato infatti squalificato per aver centrato in pieno una giudice di linea con una pallina da tennis. E' accaduto nel co ...

Novak Djokovic, il campione di tennis serbo è stato squalificato dall’US Open dopo essere stato dato per favorito alla finale. Il tennista che ha incontrato in finale lo spagnolo Pablo Carreno Busta s ...Clamorosa eliminazione di Novak Djokovic agli Us Open: il favorito del torneo è stato infatti squalificato per aver centrato in pieno una giudice di linea con una pallina da tennis. E' accaduto nel co ...