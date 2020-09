Una vita violenta. Marco, Gabriele e gli altri, "delle furie" contro Willy (Di lunedì 7 settembre 2020) “Quelli erano delle furie”, racconta Lorenzo a chi gli chiede cosa ricorda degli ultimi istanti di vita del suo amico Willy. Chi ha visto un ragazzo gridare di dolore, faticare a respirare, essere massacrato da un branco inferocito, davanti ai propri occhi, non scorderà facilmente quelle immagini. Lorenzo e tutti gli altri che hanno assistito al pestaggio del giovane di origini capoverdiane - morto a causa dei calci e pugni ricevuti dopo aver difeso un amico in una discussione - sono sotto choc. Per tutta quella violenza, inaudita e insensata, che ha messo fine in pochi minuti a una vita di un ragazzo di 21 anni. Per la naturalezza con la quale tutto questo è accaduto. Quasi fosse normale accerchiare un giovane, pestarlo con ferocia, non fermarsi neanche quando ... Leggi su huffingtonpost

