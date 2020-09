Tuc.Technology - L'auto connessa del futuro è in mostra al Museo dell'Automobile di Torino (Di lunedì 7 settembre 2020) La Tuc.Technology sarà visibile per la prima volta dal pubblico l11 settembre prossimo al Museo dellautomobile di Torino. Realizzata sul pianale Meb della Volkswagen, questa piattaforma elettrica si propone come una nuova architettura dedicata ai veicoli connessi di domani. La Tuc, società fondata da Ludovico Campana e Sergio Pininfarina, lha sviluppata coinvolgendo partner importanti del settore automotive come, tra gli altri, Bosch e Sabelt.Tecnologia su misura. La scelta di mostrarsi al pubblico e a costruttori automobilistici al Museo dell'automobile di Torino, in cui si ripercorre l'evoluzione dell'automobile dando ... Leggi su quattroruote

solomotori : -

Ultime Notizie dalla rete : Tuc Technology Tuc.Technology, al Museo dell'Automobile l'auto del futuro - Attualità Agenzia ANSA Tuc.Technology

La Suv britannica del gruppo BMW, oggi alla seconda generazione, rappresenta il 30% delle vendite globali della Casa ...

TUC.Technology, la prima dell’auto commessa del futuro al MAUTO

Venerdì 11 settembre alle ore 15 TUC.Technology debutterà al Museo Nazionale dell’Automobile di Torino. Per la prima volta sarà possibile vedere dal vivo il prototipo della tecnologia destinata a rivo ...

La Suv britannica del gruppo BMW, oggi alla seconda generazione, rappresenta il 30% delle vendite globali della Casa ...Venerdì 11 settembre alle ore 15 TUC.Technology debutterà al Museo Nazionale dell’Automobile di Torino. Per la prima volta sarà possibile vedere dal vivo il prototipo della tecnologia destinata a rivo ...