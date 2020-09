Taglio dei parlamentari, Di Maio: “Non è un referendum del M5S né una questione solo di costi. E’ un processo di modernizzazione del Paese” (Di lunedì 7 settembre 2020) “La Germania ha 80 milioni di abitanti, l’Italia ne ha 60 milioni, ma la Germania ha 700 parlamentari e l’Italia 945. E’ il momento di dare una sfoltita. Sono fiducioso sul fatto che tanti cittadini voteranno sì. Non è un referendum del M5S”. E’ quanto ha detto a Rtl 102.5 il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando del referendum sul Taglio dei parlamentari. “Il punto – ha aggiunto l’esponente pentastellato – non è solo una questione di costi. E’ importante perché è un processo di modernizzazione del Paese. Con questo referendum, se vince il sì, passiamo da 945 a 600 e ... Leggi su lanotiziagiornale

