“Stop a kebab e negozi etnici nel centro storico”. Il sindaco di Vicenza: “Vogliamo tutelare il bello” (Di lunedì 7 settembre 2020) Ma quale razzismo. Solo la difesa del bello e della vocazione turistica di Vicenza. “Il regolamento vuole riqualificare il centro storico e le zone limitrofe. Per questo vieteremo kebab, call center, fast food, punti di money transfer. Ma anche supermercati“. Vicenza, il sindaco dice stop a kebab in centro Il sindaco della città, Francesco Rucco, risponde così alle polemiche seguite alla pubblicazione del nuovo regolamento comunale. Che è il frutto di consultazioni con cittadini e operatori commerciali. Per il centro storico solo attività commerciali, artigianali ed esercizi pubblici di qualità. La delibera ha avuto già il via libera della giunta “per valorizzare ... Leggi su secoloditalia

