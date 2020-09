Squalifica Djokovic: “Prima volta che succede e decidete di sbattermi fuori?” (VIDEO) (Di lunedì 7 settembre 2020) Novak Djokovic è stato escluso dagli Us Open 2020, Squalificato per aver colpito involontariamente una giudice di linea, arrecandole un danno. Il numero uno serbo pagato una sua clamorosa leggerezza, concedendo l’accesso ai quarti di finale a Pablo Carreño Busta, sebbene abbia provato a discolparsi nel confronto avvenuto con giudice di sedia e supervisor. Di seguito le emblematiche dichiarazioni di Djokovic, consapevole di esser andato contro le normative imposte dall’Atp, poco dopo l’interruzione: “Avete tante opzioni, potete darmi il penalty point, il game point, il set point. Mi avete detto di non aver una scelta, ma in realtà avete una scelta. É la prima volta che mi succede una cosa del genere in carriera e voi decidete di ... Leggi su sportface

