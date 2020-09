Squalifica Djokovic, Mouratoglou: “Troppe responsabilità, ha perso la concentrazione” (Di lunedì 7 settembre 2020) Patrick Mouratoglou ha offerto una panoramica personale sull’esclusione di Novak Djokovic dagli Us Open 2020, causata da una Squalifica per aver colpito alla gola una giudice di linea involontariamente. Il coach di Serena Williams ha razionalizzato il gesto del numero uno al mondo, considerandolo però causa di una serie di eventi che hanno minato la concentrazione del tennista serbo: “Credo che Novak avesse troppe responsabilità: provare a vincere questo US Open era già un obiettivo enorme. Avviare una campagna per convincere alcuni suoi colleghi allo scisma con Atp è un lavoro a tempo pieno e comporta molto stress superfluo. Nessuno può permettersi di perdere la concentrazione durante un Grande Slam“. Leggi su sportface

