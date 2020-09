Scuola, in Campania la riapertura slitta al 24 settembre. De Luca: “Problemi da risolvere” (Di lunedì 7 settembre 2020) NAPOLI – “La Campania approva oggi il rinvio dell’apertura dell’anno scolastico al 24 settembre, accogliendo le richieste dell’Anci, l’associazione dei Comuni, e dei sindacati della scuola, incontrati di recente”. Così in una nota il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.“RESTANO CRITICITÀ, CI SERVONO ALTRI 10 GIORNI” Leggi su dire

