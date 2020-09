Santa Maria a Vico: sale a nove il numero dei positivi al Covid-19 (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSanta Maria a Vico (Ce) – Il vicesindaco Michele Nuzzo: «L’ASL ha comunicato di altre due persone positive, pertanto siamo a complessivi nove casi uno dei quali è soggetto a ulteriore verifica poiché l’interessato è stato nuovamente sottoposto al test del tampone; non appena avremo conoscenza dell’esito del test ne daremo immediata notizia. C’è da osservare che a fronte dell’elevato numero di tamponi il contagio può ritenersi comunque contenuto trattandosi anche di casi da rientro. Nel ribadire l’invito alla cittadinanza al rispetto delle norme, comunico nel contempo di aver dato indirizzo alla polizia municipale di intensificare i controlli nelle ore serali sul territorio ed in particolare ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Santa Maria Serramanna, solo riti religiosi per la festa di Santa Maria L'Unione Sarda.it Fiamma di ritorno mentre fa la passata di pomodori a casa: grave donna di 80 anni

È in gravi condizioni una donna di 80 anni, residente nel comune di San Venanzo, rimasta ustionata nella mattinata di lunedì, dalla fiamma di ritorno durante la lavorazione domestica di conserva di po ...

Il virus presente in 48 comuni, altri 26 casi

PERUGIA Sale ancora la curva del contagio. Nella giornata di ieri, il bollettino diffuso dalla Regione ha fatto registrare 26 nuovi casi positivi. Con i Comuni di Cascia, Guardea e Piegaro che tornano ...

