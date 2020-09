Sampdoria, Ferrero: “Mercato? Il Covid ha tolto sicurezze. Neppure le big stanno comprando” (Di lunedì 7 settembre 2020) "Una punta e un mediano, poi l’ossatura della squadra c’è". Parla così Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, in merito al calciomercato e ai problemi che il calcio italiano e mondiale sta vivendo a causa dell'emergenza pandemica da coronavirus. Intervistato da Il Secolo XIX, il numero uno doriano ha fatto il punto sul momento non solo della sua squadra.Ferrero: "Covid ha tolto certezze. Neppure le big comprano"caption id="attachment 555807" align="alignnone" width="575" Ferrero (getty images)/caption"Ho venduto Linetty al Torino, è vero, a nove milioni e mezzo grazie a bonus facilmente raggiungibili, ma guardatevi intorno. Dalla Juventus alla Roma, all’Inter, non c’è una big che sta comprando", ha detto ... Leggi su itasportpress

