Pass disabili, è valido per tutti i Comuni oltre a quello di residenza? (Di lunedì 7 settembre 2020) Il contrassegno disabili chiamato comunemente “Pass disabili”, si tratta di un permesso destinato ai disabili per parcheggiare l’auto nei posti riservati contrassegnati con il simbolo dei disabili. L’autorizzazione viene rilasciata ai portatori di handicap per semplificare l’accesso alla sosta e la viabilità. Pass disabile: cosa è possibile fare? Il Pass disabile viene esposto sul parabrezza dell’auto e consente all’automobilista di: transitare nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali, nelle corsie riservate al trasporto pubblico e nelle aree verdi pubbliche; consente la sosta nei posti riservati contrassegnati con il simbolo disabili, gratuitamente e senza esposizione del disco ... Leggi su notizieora

sicurmoto : RT @sicurauto: Pass disabili permanente o temporaneo: differenze e come richiederlo - sicurauto : Pass disabili permanente o temporaneo: differenze e come richiederlo - NotizieOra : Pass disabili, è valido per tutti i Comuni oltre a quello di residenza? - mose_sorbo : Pass disabili: piccola rivoluzione con il Decreto Semplificazioni, cosa cambia - PasqAmitr : La candidata: 'non facciamo polemiche sterili'. In nazioni più serie della nostra, per una cosa del genere VAI A C… -

Ultime Notizie dalla rete : Pass disabili Pass disabili: piccola rivoluzione con il Decreto Semplificazioni, cosa cambia Virgilio Motori Pass disabili: piccola rivoluzione con il Decreto Semplificazioni, cosa cambia

E’ in arrivo una piccola rivoluzione per chi usa il pass disabili. Il nuovo Decreto Semplificazioni contiene delle novità anche per le persone disabili in auto. Attualmente ogni Comune rilascia il per ...

usa il pass disabili

L’automobile parcheggiata in uno stallo riservato ai disabili, sul cruscotto il contrassegno intestato alla madre deceduta pochi mesi fa. A due settimane dal voto, la campagna elettorale di Asso è sco ...

E’ in arrivo una piccola rivoluzione per chi usa il pass disabili. Il nuovo Decreto Semplificazioni contiene delle novità anche per le persone disabili in auto. Attualmente ogni Comune rilascia il per ...L’automobile parcheggiata in uno stallo riservato ai disabili, sul cruscotto il contrassegno intestato alla madre deceduta pochi mesi fa. A due settimane dal voto, la campagna elettorale di Asso è sco ...