Ospedale “San Pio”: Durante emergenza Covid mai interrotte attività di oncologia (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa della Direzione Aziendale A.O.R.N. “San Pio” “In ordine alla lettera-appello della figlia di un paziente oncologico, apparsa su alcuni quotidiani nella giornata della trascorsa domenica, la Direzione Aziendale dell’A.O.R.N. “San Pio”, nel manifestare la vicinanza alla signora per la perdita del genitore, rappresenta che nel periodo emergenziale determinato dal Covid 19 le attività di oncologia non si sono mai interrotte, cercando di ottimizzare l’assistenza dei pazienti fragili. L’esigenza di convertire il Padiglione “Santa Teresa” in Area Covid, in considerazione della presenza delle UU.OO.CC. di Malattie Infettive, di Pneumologia/Sub Intensiva, di Terapia ... Leggi su anteprima24

