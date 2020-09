Olanda-Italia 0-1, Locatelli: “Per me è l’esordio dei sogni” (Di lunedì 7 settembre 2020) “Per me è l’esordio dei sogni e il momento più bello della mia carriera. Dedico questo obiettivo alla mia famiglia e alla mia ragazza. Ora c’è da cavalcare questo treno per togliermi altre soddisfazioni”. Lo ha dichiarato Manuel Locatelli dopo l’esordio in Nazionale in occasione di Olanda-Italia 0-1, match della seconda giornata di Nations League. “Quando si gioca con giocatori forti, è più facile. Bonucci e Chiellini mi hanno aiutato e spero di continuare a giocare in questo gruppo”, ha aggiunto il centrocampista ai microfoni di Rai Sport. Leggi su sportface

