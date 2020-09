Morata Juventus, colpo di scena: si aprono le porte del ritorno (Di lunedì 7 settembre 2020) Morata Juventus- Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, Morata sarebbe u chiaro obiettivo della Juventus in vista dell’attuale sessione di calciomercato. L’attaccante spagnolo piace particolarmente a Pirlo, ma potrebbe rientrare in discussione in caso di fumata nera con Suarez. Occhio però al possibile colpo di scena: Morata potrebbe vestire bianconero come primo attaccante di scorta. Morata Juventus, si aprono le porte del ritorno La Juventus potrebbe affondare il tiro puntando sulla formula del prestito con diritto di riscatto. Ipotesi complicata, ma non impossibile. Leggi anche:Suarez Juventus, ecco quando verrà ... Leggi su juvedipendenza

forumJuventus : [ES] AS - La Juventus pensa anche a Morata per l'attacco ?? - Sport_Mediaset : #Juve, l'agente #Branchini: 'Il nuovo attaccante sarà #Morata'. Il noto procuratore a Radio Deejay: 'Non è #Kean, n… - alexbianconero8 : #Juventus aspettando #Suarez si cerca un altro attaccante da mettere in rosa le opzioni sono 3 o #Kean in cambio di… - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: #Juventus, #Suarez tra la buonuscita con il #Barcellona e il passaporto italiano: giallo sulla data ?? #CMITmercato h… - calciomercatoit : #Juventus, #Suarez tra la buonuscita con il #Barcellona e il passaporto italiano: giallo sulla data ?? #CMITmercato -