Matteo Salvini e il bacio a Venezia: perché avrebbe dovuto ispirarsi a “Ghost” (Di lunedì 7 settembre 2020) L’analisi del bacio. Frivolezza, gossip distillato. La politica (qui, in questo ‘divertissement’) è lontana. Il bacio tra Matteo Salvini e la fidanzata Francesca Verdini a Venezia, durante la Mostra del Cinema, ha fatto il giro di giornali e social. Qualcuno l’ha definito “hollywoodiano”. Ebbene, quell’abbozzo di pomiciata di cinematografico non ha niente. I baci vanno saputi calibrare, occorre differenziarli per luogo e tempo. Non c’è passione che non sia gestibile né contatto fisico che trascenda il contesto con la sua ‘potenza di fuoco’. Allora un bacio a Venezia dev’essere appena accennato, un tocco leggero delle labbra, uno sfiorarsi appena. Più che un apostrofo rosa tra ... Leggi su ilfattoquotidiano

