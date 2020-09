Matteo Berrettini è pronto a sorprendere, ancora e ancora (Di lunedì 7 settembre 2020) Matteo Berrettini è pronto a solcare grandi scenari, a raggiungere straordinari obiettivi, a convincere i pochi scettici rimasti riguardo il proprio valore. A dimostrarlo è il rendimento del classe ’96 italiano, il quale ha confermato nuovamente di poter arrivare a importanti exploit anche a livello Slam, un plus quasi impensabile per i protagonisti del movimento italiano dell’ultimo decennio. La continuità di Berrettini agli Us Open 2020 esige attenzione, che ci si fermi a pensare alla sua crescita tattica, oltre che puramente tecnica: Go Soeda, Ugo Humbert e Casper Ruud al tappeto senza lasciare alcun set per strada, dimostrando di poter contare sui propri punti forti e di saper limitare quelli deboli, peraltro sempre meno. Le semifinali raggiunte nel 2019 non rappresentano una ... Leggi su sportface

sportface2016 : #USOpen: #Berrettini-#Rublev: la nostra analisi pre-match - eazeee2004 : RT @luciahoff: Matteo Berrettini is so solid. - _ilovedelpo : RT @LucaFiorino24: Adesso tutti uniti più che mai per Matteo #Berrettini ???? #ITSTIMETOBELIEVE @usopen - GiuseppeCarlo14 : RT @LucaFiorino24: Adesso tutti uniti più che mai per Matteo #Berrettini ???? #ITSTIMETOBELIEVE @usopen -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Berrettini Us Open: Il programma di Lunedì 07 Settembre. In campo Matteo Berrettini LiveTennis.it TENNIS Esattamente come un anno fa. Oggi negli ottavi degli US Open per Matteo

Esattamente come un anno fa. Oggi negli ottavi degli US Open per Matteo Berrettini ci sarà Andrey Rublev. Nel 2019 vinse in tre set il 24enne romano, che poi conquistò le semifinali battendo anche Mon ...

Qualcuno sconfiggerà il già visto?

In mezzo a proteste, mascherine, stadi vuoti, saluti con la racchetta e neo-associazioni di tennisti, a New York si sta giocando anche uno slam. E se senza Federer e senza Nadal tutto assume i connota ...

Esattamente come un anno fa. Oggi negli ottavi degli US Open per Matteo Berrettini ci sarà Andrey Rublev. Nel 2019 vinse in tre set il 24enne romano, che poi conquistò le semifinali battendo anche Mon ...In mezzo a proteste, mascherine, stadi vuoti, saluti con la racchetta e neo-associazioni di tennisti, a New York si sta giocando anche uno slam. E se senza Federer e senza Nadal tutto assume i connota ...