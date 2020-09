**Libano: Conte, a Beirut per testimoniare vicinanza Italia** (Di martedì 8 settembre 2020) Roma, 8 set. (Adnkronos) – La visita a Beirut “è la testimonianza della vicinanza dell’Italia a un popolo amico, a una nazione al centro dei nostri pensieri, soprattutto dopo una strage che ha devastato tante famiglie, la città, questa nazione. Una grande sofferenza”. Così il premier Giuseppe Conte, arrivando a Beirut per la sua visita ufficiale. “Siamo stati i primi a intervenire – rivendica il presidente del Consiglio – abbiamo anche un intervento stabile, strutturato. Domani passeremo a visitare l’ospedale che abbiamo attrezzato, che mettiamo a disposizione della città per rafforzare il sistema sanitario”.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

