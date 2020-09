L’addio di Enrico Papi alla sua mamma: “Sei stata il regalo più bello” (Di lunedì 7 settembre 2020) E’ morta la mamma di Enrico Papi e solo pochi minuti fa il conduttore ha scritto il suo addio pubblicando la foto della donna per lui più importante. Il suo ultimo “Ti voglio bene” a cinque giorni dal compleanno. Pochi giorni fa Enrico Papi aveva postato un primo piano di entrambi e scritto che l’amore che un figlio prova per la sua mamma può essere superato solo da quello che la mamma prova per il proprio figlio. Oggi scopriamo che la signora Luciana stava combattendo con una malattia, aveva 81 anni. E’ un grave lutto per il conduttore televisivo che ha atteso prima di commentare, prima di scrivere qualcosa sui social. La notizia era già in rete, poi poco fa la foto della sua mamma così dolce e ... Leggi su ultimenotizieflash

