La Pupa e il Secchione e Viceversa, Rocco Siffredi verso il ruolo di giudice (Di lunedì 7 settembre 2020) Novità in vista per quanto riguarda la nuova stagione de La Pupa e il Secchione e Viceversa. La versione rinnovata dello show ha visto l’entrata in scena dei “pupi” e delle Secchione, un cambio di ruoli che ha in parte rivoluzionato la trasmissione insieme allo stile docu-reality. Qualche tempo fa era arrivata la notizia che Paolo Ruffini e Francesca Cipriani non avrebbero più preso parte allo show. Infatti TVBlog ha, in passato, riportato che l’emittente aveva optato per uno stile diverso di conduzione. Proprio per questa ragione è stato scelto il comico Andrea Pucci, volto molto noti su Italia 1 e non solo. Adesso, sempre lo stesso sito Internet, ha rilasciato un’anteprima. Secondo quanto appreso dal portale, quindi, ci sarebbe un nuovo nome che si ... Leggi su tutto.tv

Il pornoattore Siffredi giudicherà le pupe e i secchioni?

