La morte di Willy «si poteva evitare, li conoscevano tutti qui quei due fratelli: erano furie» (Di lunedì 7 settembre 2020) Esplode l’ira dei testimoni del brutale pestaggio e degli amici di Willy Monteiro. La consapevolezza più brutta di tutta, adesso, è che questa tragedia avrebbe potuto essere evitata. «I fratelli Bianchi erano furie, lo sapevano tutti. Non doveva accadere», dicono gli amici di Willy, che quei due e la banda di cui facevano parte insieme agli altri due amici – soprannominata la banda di Artena, il comune da cui provengono – li conoscevano fin troppo bene. LEGGI ANCHE >>> Colleferro, spunta un quinto indagato per il pestaggio che ha causato la morte di Willy I fratelli Bianchi già «autori di altri pestaggi» Marco ... Leggi su giornalettismo

"Nel rispetto di quanto accaduto il locale resterà chiuso". Cartelli identici che compaiono sulle saracinesche abbassate di tre locali nel centro di Colleferro, a pochi metri dai giardinetti in largo ...

“Siamo tutti corresponsabili. Seduti su una polveriera che può esplodere” da un momento all’altro. E’ la denuncia del vescovo di Velletri, mons. Vincenzo Apicella, dopo la morte di Willy Monteiro ucc ...

"Siamo tutti corresponsabili. Seduti su una polveriera che può esplodere" da un momento all'altro. E' la denuncia del vescovo di Velletri, mons. Vincenzo Apicella, dopo la morte di Willy Monteiro ucc ...