La clinica per rinascere su Real Time: stasera via alla terza stagione (Di lunedì 7 settembre 2020) La clinica per rinascere è un programma tv della categoria Reality al via in primavera su Real Time. Si tratta di un format originale prodotto da Endemol e ispirato evidentemente da un altro programma trasmesso dalla stessa rete: Vite al Limite. La prima stagione in onda dal 7 maggio 2018 prevede sei episodi che trattano di persone obese (tre uomini e tre donne) che cercano di cambiare il corso della loro vita tornando a un peso accettabile. I sei protagonisti che danno anche il nome ai rispettivi episodi sono Rosarita (242 kg), Costanza (248 kg), Maria Elena (252 kg), Giovanni (277 kg), Pasquale (312 kg) e Raffaele (256 kg). Lunedì 6 maggio 2019 scatta la seconda stagione del programma, articolata in nove puntate. In ogni episodio per ... Leggi su ascoltitv

MSF_ITALIA : Sulla #SeaWatch4 ci sono 353 sopravvissuti da giorni bloccati in mare. La clinica a bordo è piena. Stiamo monitoran… - MSF_ITALIA : Ci sono oltre 350 persone a bordo di #SeaWatch4, tra cui donne incinte e bambini. Per le persone soccorse di recent… - SanofiIT : Sanofi e GSK hanno avviato oggi la sperimentazione clinica di fase 1/2 per il vaccino contro il Covid19. Obiettivo:… - SorgenteSalute : Dalla fase preclinica siamo passati finalmente alla clinica per l’uso delle cellule #staminali nel #diabete di tipo… - UnivadisItalia : L’European Society for Medical Oncology (ESMO) ha pubblicato nuove raccomandazioni sull’uso del sequenziamento di p… -