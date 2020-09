Juventus, Suarez studia l’italiano: come sarà l’esame per il passaporto (Di lunedì 7 settembre 2020) La Juventus e Luis Suarez sono sempre più vicini, ma l’uruguaiano per approdare in bianconero dovrà prendere il passaporto italiano: ecco come sarà l’esame Il calciomercato entra nel vivo al termine della prima settimana di apertura della finestra per i trasferimenti. La Juventus continua a cercare un bomber per la prossima stagione e sembrerebbe averlo trovato in Luis Suarez. L’attaccante del Barcellona però per trasferirsi in bianconero dovrà ottenere il passaporto italiano, poiché la società juventina avrebbe gli slot per i calciatori extracomunitari già occupati. L’uruguaiano avrebbe pieno diritto al passaporto italiano, visto che la moglie Sofia Balbi ed i suoi tre ... Leggi su bloglive

