Jorge Martin: "Al 95% sarò in MotoGp il prossimo anno, prima il titolo in Moto2" (Di lunedì 7 settembre 2020) ROMA - " Sto cercando di arrivare in MotoGp già dal prossimo anno ". Esordisce così il pilota di Moto2 Jorge Martin in sella alla Red Bull Ajo. " Sono quasi vicino, ma ho ancora bisogno di buoni ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Jorge Martin Jorge Martin: "Al 95% sarò in MotoGp il prossimo anno, prima il titolo in Moto2" Corriere dello Sport.it Martin e Bastianini andranno a caccia di Marini a Misano

Il pesarese guida la classifica iridata con 87 punti seguito dal romagnolo e dallo spagnolo, entrambi a quota 79. Che la sfida abbia inizio! Dopo il BMW M Grand Prix of Styria Luca Marini (SKY Racing ...

Jorge Martin: "Al 95% sarò in MotoGp il prossimo anno, prima il titolo in Moto2"

ROMA - "Sto cercando di arrivare in MotoGp già dal prossimo anno". Esordisce così il pilota di Moto2 Jorge Martin in sella alla Red Bull Ajo. "Sono quasi vicino, ma ho ancora bisogno di buoni risultat ...

