Italian Horror Fest: Dario Argento ospite della decima edizione (Di lunedì 7 settembre 2020) Torna l'Italian Horror Fest e nel decennale della prima edizione, opportunamente rivisitato, arriva come grande ospite Dario Argento! Torna l'Italian Horror Fest nel decennale della prima edizione, opportunamente rivisitato a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID19 e, di conseguenza, modificato in IHF Covid Edition 2020, con Dario Argento graditissimo ospite. Un'edizione molto più estesa delle precedenti, in quanto avviata online nel Giugno 2020 e destinata a concludersi il prossimo Dicembre. L'ideatore e direttore artistico Luigi Pastore ha infatti preso parte settimanalmente a dirette ... Leggi su movieplayer

tuttoteKit : Italian Horror Fest: questa sera premiazione con Dario Argento #DarioArgento #ItalianHorrorFest #tuttotek - entracteblog : L’Italian Horror Fest celebra con Dario Argento il suo decennale - VittorioZenardi : L’Italian Horror Fest celebra con Dario Argento il suo decennale - speciale_news : L’Italian Horror Fest celebra con Dario Argento il suo decennale - AskMassi : Italian Horror Story 2020 Covid No Mask, a Roma negazionisti del Covid ed estrema destra. Speranza: “Vedere una pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Italian Horror Italian Horror Fest Covid Edition: scadenza il 30 Settembre Cinecittà News Dario Argento, musica da brividi

Dario Argento nasce il 7 settembre del 1940, ed è noto per essere il maestro del cinema horror italiano. Le sue pellicole rivoluzionarie e i suoi effetti speciali hanno segnato un punto di svolta nell ...

Italian Horror Fest: Dario Argento ospite della decima edizione

Torna l'Italian Horror Fest nel decennale della prima edizione, opportunamente rivisitato a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID19 e, di conseguenza, modificato in IHF Covid Edition 2020, co ...

Dario Argento nasce il 7 settembre del 1940, ed è noto per essere il maestro del cinema horror italiano. Le sue pellicole rivoluzionarie e i suoi effetti speciali hanno segnato un punto di svolta nell ...Torna l'Italian Horror Fest nel decennale della prima edizione, opportunamente rivisitato a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID19 e, di conseguenza, modificato in IHF Covid Edition 2020, co ...