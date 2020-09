iPhone 12: quando esce, caratteristiche e 5G (Di lunedì 7 settembre 2020) I nuovi iPhone 12 non arriveranno prima di ottobre. Il consueto keynote della prima metà di settembre è stato rimandato causa ritardi nella produzione dei nuovi smartphone top di gamma Apple che, per la prima volta da anni, arriveranno sul mercato appena in tempo per i regali di Natale. Il coronavirus ha colpito duramente le vendite di smartphone e la catena di produzione in Cina, costringendo la Mela a rivedere i propri piani e a rimandare l’uscita dei nuovi dispositivi. Ma ad un mese dal lancio circolano già numerose indiscrezioni sul design e sulle caratteristiche tecniche dei nuovi iPhone, di cui sappiamo già praticamente tutto. Per questo abbiamo cercato di riassumere tutto ciò che sappiamo su iPhone 12 e iPhone 12 Pro, in attesa della conferma ufficiale da ... Leggi su gqitalia

