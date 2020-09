Invitato positivo al Covid: 100 persone in isolamento dopo il matrimonio a Foggia (Di lunedì 7 settembre 2020) 100 in isolamento dopo matrimonio a Foggia Circa 100 persone sono in isolamento fiduciario dopo aver partecipato, la settimana scorsa, a un matrimonio a Foggia dove uno degli invitati è risultato positivo al Covid. Secondo indiscrezioni, l’Invitato ha saputo di essere positivo dopo aver fatto il tampone per motivi di lavoro. dopo aver scoperto l’esito del test ha allertato l’Asl di Foggia, che ha subito provveduto al protocollo previsto dalla legge per ricostruire i contatti. Così, circa 100 persone, tutte invitate al matrimonio, sono state messe in ... Leggi su tpi

francogino1 : Foggia, partecipa al matrimonio ma è positivo al Covid: 100 persone in isolamento - IlMattinoFoggia : A #Foggia 100 persone in isolamento dopo un #matrimonio per la presenza di un invitato positivo al #Coronavirus - LecceSette : Invitato al matrimonio positivo al Covid: 100 persone in quarantena - radiosilvana : @Alexct9 @Topo_Ligio Fontana non ha invitato a nulla. Ha provato a indossare la mascherina perché un suo collaborat… - elena_ele6 : ATTENZIONE Un invitato del matrimonio è risultato positivo. Adesso tutti gli invitati (circa 120 persone) dovranno… -