Indagine su De Luca, Guida: “Maldestro attacco politico a 2 settimane dal voto” (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “Ho sempre sostenuto la libertà dell’azione della magistratura ma i tempi nei quali l’Indagine sul presidente De Luca è venuta fuori, a distanza di 3 anni dai fatti, lasciano pensare ad un maldestro attacco politico”. Così Davide Guida, candidato al consiglio regionale con Noi Campani, commenta l’inchiesta aperta dalla Procura di Napoli sul governatore della Campania, in corsa per la riconferma. “L’unica arena di confronto con gli avversari è quella politica – prosegue Guida – Parliamo di programmi e della differenza tra chi ha lavorato per 5 anni e chi, di contro, ha riscaldato le sedie di Palazzo Santa Lucia senza portare a casa un solo risultato, pur ... Leggi su anteprima24

