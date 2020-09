Hong Kong, polizia nella bufera per l’arresto brutale di una 12enne. L’Ue:«Siamo preoccupati, così si mina la libertà» – Il video (Di lunedì 7 settembre 2020) Ua ragazzina di 12 anni, finita per caso nella folla radunatasi a seguito delle proteste di domenica a Hong Kong, è stata vittima di un arresto violento da parte della polizia. Il video dell’arresto è diventato virale sui social e sui media di Hong Kong. Le immagini mostrano gli agenti impegnati a radunare alcuni manifestanti, compresa la ragazzina che, defilatasi, tenta di scappare. A quel punto, un agente la placca a terra e altri lo aiutano aiutato a immobilizzarla. L’episodio è avvenuto nella più grande protesta vista a Hong Kong dal 30 giugno, giorno di entrata in vigore della legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino all’ex colonia britannica che vieta e ... Leggi su open.online

