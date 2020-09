Enrico Papi, morta la mamma: aveva 81 anni (Di lunedì 7 settembre 2020) Lutto per Enrico Papi: è morta la madre del conduttore, aveva 81 anni. La donna era malata da tempo. Papi è tornato a tempo pieno in TV, diventando il volto di punta di TV8. Da Guess My Age al prossimo programma a tema musicale, il conduttore è pronto ad una nuova avventura. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera

zazoomblog : Enrico Papi morta la mamma: aveva 81 anni - #Enrico #morta #mamma: #aveva - fanpage : È morta la mamma di Enrico Papi - italiaserait : Enrico Papi, morta la mamma: aveva 81 anni - pietroaltana5 : @equuscavallo E morta la mamma di Enrico papi mi dispiace tanto - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: Lutto per Enrico Papi: scompare la mamma Luciana -