Droga, maxi-operazione dei carabinieri tra Reggio Calabria, Milano e Verona (Di lunedì 7 settembre 2020) Vasta operazione anti-Droga dei carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria nelle province di Reggio Calabria, Milano e Verona. I militari hanno eseguito misure di custodia cautelare nei confronti di numerose persone accusate di fare parte di due associazioni finalizzate al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Tra i reati contestati anche quelli di sequestro di persona aggravato, lesioni personali aggravate, tentata estorsione, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo e clandestine e di ricettazione. Leggi su tg24.sky

SkyTG24 : Droga, maxi-operazione dei carabinieri tra Reggio Calabria, Milano e Verona - adrianobusolin : ??STILI DI VITA CHE PRESTO SARANNO ANCHE I NOSTRI ??Paderno Dugnano: 20 kg di droga in casa, due stranieri uno gamb… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Reggio Calabria, maxi operazione anti droga in diverse Regioni #droga - MediasetTgcom24 : Reggio Calabria, maxi operazione anti droga in diverse Regioni #droga - RedazioneLaNews : #Milano Maxi sequestro di droga, trovati con '300mila euro di erba' nell'armadio: arrestati -

Ultime Notizie dalla rete : Droga maxi Droga, maxi-operazione dei carabinieri tra Reggio Calabria, Milano e Verona Sky Tg24