Coronavirus, per Berlusconi quadro clinico in miglioramento (Di lunedì 7 settembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Il quadro clinico complessivo appare in miglioramento ed è coerente con l'evidenza ematochimica e la ripresa di una robusta risposta immunitaria specifica, associata a riduzione degli indici di flogosi”. Lo rende noto Alberto Zangrillo, responsabile dell'Unità Operativa di Terapia Intensiva generale e Cardiovascolare dell'IRCCS Ospedale San Raffaele. Berlusconi è al quarto giorno di ricovero dopo essere risultato positivo al Coronavirus.(ITALPRESS). Leggi su iltempo

