Come sta Berlusconi: condizioni cliniche in miglioramento (Di lunedì 7 settembre 2020) Il bollettino diramato dall’ospedale San Raffaele e firmato dal professor Alberto Zangrillo sulle condizioni di Silvio Berlusconi Zangrillo spiega: “Il presidente dottor Silvio Berlusconi è in quarta giornata dalla diagnosi di polmonite bilaterale SARS-COV-2 relata. Il quadro clinico complessivo appare in miglioramento ed è coerente con l’evidenza ematochimica e la ripresa di una robusta risposta immunitaria specifica, associata a riduzione degli indici di flogosi”. Leggi anche: Marina Berlusconi positiva al Coronavirus L'articolo proviene da nextQuotidiano. Leggi su nextquotidiano

