Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: fuga romantica in alta montagna (Di lunedì 7 settembre 2020) fuga romantica per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, dopo la cena a Milano. Un dettaglio nelle Instagram Stories, poi cancellato, non mente. Vediamo insieme di cosa si tratta… Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ci stanno davvero riprovando e arrivano le prime foto dei due nello stesso posto alla stessa ora. Citazioni strampalate a parte, i due (ex?) fidanzati si starebbero concedendo un’altra possibilità regalandosi una fuga romantica inArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

