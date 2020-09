Barcellona, Messi torna ad allenarsi con i compagni (Di lunedì 7 settembre 2020) Lionel Messi oggi tornerà ad allenarsi. Dopo aver annunciato che sarebbe rimasto a Barcellona, il fuoriclasse argentino è tornato alla Ciutat Esportiva con una settimana di ritardo rispetto ai compagni. Ad aspettarlo fuori una folla di telecamere e fotografi. L’allenamento del Barcellona è fissato per le 17:30. Leggi su sportface

