A Barcellona c'è un ospedale che porta i pazienti guariti dal Covid a vedere il mare (Di lunedì 7 settembre 2020) Esiste un ospedale che porta i pazienti usciti dalla terapia intensiva a vedere il mare. Si tratta dell’Hospital de Mar di Barcellona che sta studiando l’effetto della brezza marina, dei raggi solari e della salsedine sul recupero dei malati di Covid-19.L’Ap riporta la storia di Francisco España, 60enne reduce da due mesi di terapia intensiva causa coronavirus che è stato portato fuori dall’ospedale per guardare il mare, mentre i raggi del sole lo scaldavano. ”è stato uno dei giorni più belli che io ricordi”, ha detto l’uomo.España è soltanto uno dei ... Leggi su huffingtonpost

