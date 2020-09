Trave di cemento la travolge mentre attende di essere immortalata in una foto: muore una donna di 43 anni (Di domenica 6 settembre 2020) E’ una vicenda estremamente drammatica, quella avvenuta quest’oggi (domenica 6 settembre) in provincia di Pisa. Una donna di 43 anni è infatti morta quest’oggi in un giardino non lontano da Piazza Belvedere a Tirrenia, frazione di Pisa, mentre attendeva di essere immortalata in una foto dal proprio compagno. La donna, originaria della provincia di Torino … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

