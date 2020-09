Tour de France 2020, decima tappa: data, orari, tv e streaming (Di domenica 6 settembre 2020) Dopo il primo giorno di riposo, il Tour de France 2020 riprende martedì 8 settembre con la decima tappa lunga 168,5 chilometri da Le Chateau d’Olèron a Saint-Martin-de-Rè. Frazione molto particolare, dal momento che collega due isole e che si svolge per gran parte sulla costa atlantica: sulla carta i velocisti sono favoriti dall’assenza di GPM, ma il vento potrebbe svolgere un ruolo determinante e rendere la corsa davvero molto difficile anche per gli uomini di classifica. orari E TV – La partenza è prevista per le 13:45, mentre l’arrivo è stato programmato tra le 17:20 e le 17:40. La diretta tv della tappa è affidata a Rai 2 ed Eurosport, oltre che in diretta streaming a ... Leggi su sportface

