Sottil: “Ho accettato subito il Cagliari, con Di Francesco posso esaltare le mie qualità” (Di domenica 6 settembre 2020) Riccardo Sottil, impegnato nel ritiro dell’Under 21 dell’Italia ha parlato alle colonne de Il Corriere dello Sport in vista del suo imminente passaggio al Cagliari come vi avevamo anticipato a fine agosto. Queste le parole del calciatore della Fiorentina: “Cagliari? Fiorentina e Cagliari sono allo scambio di documenti, manca solo l’ufficialità. Appena mi hanno proposto di andare in Sardegna non ci ho pensato un attimo. E’ una piazza sana dove c’è un bravo presidente come Giulini e Di Francesco, un allenatore che ha sempre valorizzato i giovani. Con lui posso esaltare le mie qualità nel 4-3-3 da esterno d’attacco. Maggiore esperienza? Sono un classe 1999 e ancora non posso dare consigli ... Leggi su alfredopedulla

