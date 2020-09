“Se in Guinea resta Condé partiranno più migranti” (Di domenica 6 settembre 2020) ROMA – “La candidatura di Alpha Condé al terzo mandato non solo è illegittima, ma rischia di spingere la Guinea nel baratro. Sta generando nuove tensioni sociali e insicurezza, che sommate alla crisi economica faranno sì che altri giovani sceglieranno di emigrare verso l’Europa, anche a costo della vita. L’Unione europea deve fare pressioni sul governo Condé e fare più attenzione ai fondi che destina allo sviluppo, perché alimentano la corruzione”. A parlare con l’agenzia Dire è Ousmane Gaoual Diallo, voce dell’opposizione guineana. Deputato dell’Union des forces democratiques dela Guinée (Ufdg), la più ampia formazione all’opposizione, è anche tra i fondatori del Front nationale pour la defence de la Constiution (Fndc), un movimento che ha cercato di opporsi alla riforma della Costituzione con cui l’attuale capo dello Stato si sarebbe assicurato il diritto a candidarsi nuovamente. Leggi su dire

