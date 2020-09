Salerno, come nasce un incendio sul Monte Stella (VIDEO) (Di domenica 6 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno- Ore 16, d’improvviso e senza cause naturali apparenti, scoppia un incendio sulla sommità del Monte Stella, già duramente colpito due giorni prima. Il forte vento di maestrale del pomeriggio probabilmente favorirà nelle ore successive il propagarsi delle fiamme. Data la zona impervia, dovranno intervenire nuovamente i mezzi aerei. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

a_cremo : @luigiluccarini @disinformatico Dipende dove sei.... e non tutti i caselli sono come Salerno. Io questa cosa di dec… - FPugliaVE : RT @pisqu4no: #ricordiamodomani 5 settembre 2010 .10 anni fa moriva Angelo Vassallo, ucciso a soli 57 anni per il suo impegno per l’ambient… - speriamocmlcavo : @antopirolo @CBugliano Scusa ma se è così come mai si parla di una sua probabile rielezione al primo turno, pur fac… - lorie_ra : RT @pisqu4no: #ricordiamodomani 5 settembre 2010 .10 anni fa moriva Angelo Vassallo, ucciso a soli 57 anni per il suo impegno per l’ambient… - DottVicidomini : @RobertoDani6 @grotondi @58Bernardino @matteosalvinimi Attenzione agli imbrogli elettorali che De Luca in ultima sp… -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno come LIDIA CONCILIO E' LA NUOVA PRESIDENTE DEL “CLUB ROTARACT SALERNO” Gazzetta di Salerno Salerno: urla e minacce, coppia litiga in via Dalmazia e sveglia il quartiere

Una furibonda lite, nel cuore della notte, tra una coppia ha svegliato un intero quartiere. E’ accaduto intorno alle 3 in via Dalmazia. A darne notizia Salerno Today.it. Urla e minacce che sono prose ...

Dante Santoro sfida De Luca a confronto sullo scandalo Ospedali Covid

Un confronto aperto e senza peli sulla lingua con il Governatore De Luca sul tema sanità e sullo scandalo degli Ospedali Covid fantasma. Lo chiede attraverso la presente nota stampa il consigliere com ...

Una furibonda lite, nel cuore della notte, tra una coppia ha svegliato un intero quartiere. E’ accaduto intorno alle 3 in via Dalmazia. A darne notizia Salerno Today.it. Urla e minacce che sono prose ...Un confronto aperto e senza peli sulla lingua con il Governatore De Luca sul tema sanità e sullo scandalo degli Ospedali Covid fantasma. Lo chiede attraverso la presente nota stampa il consigliere com ...